"Общий объем номерного фонда составит 1,125 тыс. номеров, планируемый турпоток этих шести гостиниц — 303 тыс. человек", — говорится в сообщении.

Какие именно проекты финансово поддержит корпорация и объем инвестиций, в пресс-релизе не уточняется.

В настоящее время перспективным территориями для строительства новых отелей в регионе кроме Иркутска считаются районы на берегу Байкала: Иркутский, Слюдянский и Ольхонский.

Ранее сообщалось, что Иркутская область стала одним из первых регионов России, заключивших соглашение о сотрудничестве с корпорацией "Туризм.РФ" в середине июля 2021 года. Задача — содействие развитию внутреннего и въездного туризма.

Иркутская область входит в число лидеров Сибири и Дальнего Востока по количеству туристов. К 2024 году показатель внутреннего туристического потока планируется увеличить до 3 млн человек, что позволит увеличить вклад от туризма в ВРП в два раза (с 0,7% до 1,5%) и создать дополнительно 5 тыс. рабочих мест.

Сообщалось, что в 2020 году на фоне COVID-19 турпоток в Иркутскую область уменьшился почти вдвое, до 938 тыс. человек.