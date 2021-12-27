"Требования к определенным хроническим заболеваниям стали более лояльными, требования к заболеваниям в анамнезе. Раньше человек ничем не должен был болеть и не иметь каких-то травм и переломов, сейчас с этим проще. Офтальмология намного упростилась, и никого не удивляет полет человека в очках или с коррекцией", — сказал Котов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

При этом он подчеркнул, что снижение требований касается в первую очередь участников краткосрочных полетов, а не профессиональных космонавтов, отправляющихся в длительные экспедиции на МКС.

20 декабря с МКС вернулся корабль "Союз МС-20", на котором его посещали космические туристы из Японии. Ранее в октябре МКС посетили режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые провели на орбите съемку фильма "Вызов".

20 декабря состоялась посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля "Союз МС-20". Маэдзава, Хирано и российский космонавт Александр Мисуркин вернулись на Землю с после 12-дневного полета на МКС.

В ноябре 2019 года глава "Роскосмоса" сообщил, что госкорпорация заказала у РКК "Энергия" производство двух дополнительных "Союзов" для коммерческих пусков. Сообщалось, что "туристический" вариант корабля будет переделан для управления одним человеком.

В декабре 2019 года стало известно, что стоимость полета корабля "Союз-МС" для космических туристов составит 2,5 млрд рублей. Эта сумма упоминалась в документации разработчика корабля — РКК "Энергия".

Россия является первопроходцем космического туризма. В период с 2001 по 2021 год на кораблях "Союз" на орбиту отправились девять коммерческих участников полета, один из них — дважды. "Роскосмос" и Space Adventure сотрудничают в области космического туризма с 2001 года, когда на орбиту полетел первый космический турист Денис Тито.

Предприятия отрасли уже приступили к созданию транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для полета туристов в космос.