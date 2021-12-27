«Законопроект об электронной путевке, скорее всего, будет рассматриваться во втором чтении уже в следующем году. Свои поправки к нему мы сформулировали и сейчас обсуждаем их на площадке Госдумы. В текущем функционале «Электронная путевка» — это государственная информационная система по сбору статистики. Такая система, конечно, нужна Ростуризму, потому что она даст нам возможность собирать данные автоматизированно. Но решает ли она задачу контроля за сохранностью средств туристов? В сегодняшнем функционале — нет», — сказала она в интервью РБК.

Электронная путевки – система сбора данных, в которую туроператоры должны были вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Ее создание началось в 2014 году. В мае 2020 года Госдума в первом чтении приняла поправки в закон о туристской деятельности, которые предусматривают введение обязательного использования единой информационной системы "Электронная путевка". Предполагалось, что подключение туроператоров к ней будет платным. Кроме того, разработчики предусматривали плату за каждую введенную в систему путевку. Проект в предложенном варианте не поддержал Ростуризм и турбизнес. В результате второе чтение было перенесено на неопределенный срок.

По словам Догузовой, в новом законопроекте предлагается, чтобы система была бесплатной для отрасли.

«Это государственная информационная система, которая решает сугубо государственную задачу по сбору данных с отрасли. И логично делать это за счет государства, а не бизнеса и людей. Профильный комитет Госдумы по туризму нас в этом поддерживает. Деньги на эксплуатацию системы мы заложили в бюджете», — подчеркнула она.

Глава Ростуризма также добавила, что «Электронная путевка» не будет использоваться в качестве одного из инструментов новой системы финансовых гарантий туроператоров, которую сейчас разрабатывает Ростуризм.