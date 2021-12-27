«Нам вместе с турбизнесом надо честно признать, что текущая система не работает. И впервые нам откровенно нужно сказать о том, что средства туриста сегодня не защищены. Понятно, что, пока человек не столкнулся с банкротством туроператора, ему и в голову не приходит, что, если такое случится, он получит копейки. Конечно, сегодня процент людей, которые пострадали от банкротств туроператоров, в целом небольшой относительно общего количества организованных туристов — это менее 1% от их общего числа. Но это очень чувствительная история для людей, и моя задача — защитить каждого туриста», — сказала она в интервью РБК.

Догузова напомнила, что сейчас, если банкротится крупный туроператор, который отправляет на отдых в Турцию, Египет или Грецию, турист получает максимум 5% от оплаченного тура, как это недавно произошло с клиентами туроператора «Музенидис Трэвел». По ее словам, Ростуризм хочет создать такую систему финансовых гарантий, которая бы обеспечила туристу в случае банкротства туроператора не только вывоз из другой страны, но и гарантированную фиксированную выплату.

«Ее размер еще определяется, но сейчас мы видим ее в размере 40 тыс. руб. на человека — столько каждый турист должен иметь право получить в случае банкротства туроператора. 40 тыс. руб. — это средняя стоимость пакетного тура на человека на массовое пляжное направление отдыха в России и за рубежом», — сказала она в интервью РБК.

По ее словам, таким образом Ростуризм хочет защитить в первую очередь людей с невысокими и средними доходами. По расчетам ведомства, если семья из четырех человек покупает тур в Турцию в отель «все включено», он обойдется в среднем около 150–200 тыс. руб.

«Если банкротится туроператор, то эта семья сегодня получит максимум 10–15 тыс. руб. Если заработает механизм, который мы предлагаем, семья гарантированно получит 160 тыс. руб. — по 40 тыс. на каждого человека. Таким образом, в сегменте массовых бюджетных туров в России и за рубежом люди будут получать практически стопроцентную компенсацию», — подчеркнула Догузова.

Глава Ростуризма сообщила, что в рамках подготовки нового закона о туризме ее ведомство планирует реформу всей системы финансовых гарантий туроператоров. Взамен показавших свою неэффективность фондов оно предложит создать фонд коллективной ответственности. Выплаты в этот фонд туроператор будет делать постепенно и за каждого туриста, а не за каждый тур.

«Мы посчитали, что для того, чтобы в случае одновременного банкротства двух-трех туроператоров каждый турист смог гарантированно получить по 40 тыс. руб., в фонде коллективной ответственности должно быть примерно 5 млрд руб. По нашим текущим расчетам, чтобы за несколько лет накопить такой фонд, для туроператора выездного туризма выплата в фонд за одного туриста должна составлять примерно 250 руб. — в целом за поездку, не в сутки. Мы также прорабатываем вариант, при котором государство, в случае если банкротство туроператора случится до того, как в фонде коллективной ответственности будет накоплено достаточно средств, сможет докапитализировать этот фонд в счет дальнейших выплат туроператоров. Так это работает в ряде стран», — сказала Догузова.

Она добавила, что, по прогнозам Ростуризма, эта система не должна привести к значимому удорожанию туров или стать избыточной нагрузкой на бизнес, работающий в белую. «Туроператоры, которые не занижают свои обороты, платят сейчас в существующие фонды больше. А предлагаемая система придет на замену, а не в дополнение, и охватит все направления туризма. Наша ключевая задача — создать справедливую систему, которая гарантирует туристам почти стопроцентное покрытие суммы тура, в случае если это бюджетный тур. Либо значительную сумму в случае если речь о туре подороже», — подчеркнула Догузова.

Она добавила, что эта система должна распространяться не только на выездной, но и на внутренний туризм, в котором также могут произойти банкротства туроператоров, влекущие за собой необходимость компенсаций. Но в этой сфере, по словам Догузовой, сумма взносов туроператоров будет ниже.

Догузова рассказала, что предварительно эта реформа обсуждалась с рядом крупных туроператоров, которые занимаются массовыми направлениями — Россией, Турцией, Египтом и другими. По ее словам, туркомпании поддержали предложения ведомства. Как сообщал портал «Интерфакс-Туризм», предложения ведомства по реформе системы фингарантий внесены в правительство.