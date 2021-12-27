«У нас одна из лучших динамик восстановления внутреннего туризма в мире. По нашим предварительным прогнозам, до конца 2021 года турпоток внутри России составит 56 млн человек — это люди, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. Это значит, что мы почти на 90% восстановим объемы внутреннего туризма к показателям 2019 года», — сказала она в интервью РБК.

По словам Догузовой, есть регионы, которые полностью восстановят либо даже превзойдут показатели 2019 года. Это курортные Крым и Краснодарский край, а также Алтай, Камчатка, Калининградская область, Карелия, Сахалин, Мурманская область, Дагестан, Кабардино-Балкария и др. Не удалось пока восстановиться регионам, которые зависят от иностранного и бизнес-потока: Москве, Санкт-Петербургу, Владивостоку и другим.

«В целом именно за счет опережающих темпов роста внутреннего туризма мы в этом году восстановим общий оборот отрасли до 2,5 трлн, это 70% от доковидного уровня в 3,7 трлн руб. Но по-прежнему мы недополучаем 1,2 трлн руб. — из-за отсутствия иностранных туристов. Таким образом, Россия по итогам года восстановит туристическую отрасль по ключевым показателям в среднем на 80% от доковидного уровня — это один лучших показателей в мире. Важнейший показатель — рабочие места в отрасли: в этом году мы смогли практически полностью восстановить занятость в туризме к доковидному уровню, на 92%, до 2,3 млн человек. В прошлом году показатель падал до 1,7 млн человек», — сказала глава Ростуризма.

Она добавила, что быстрое восстановление внутреннего туризма, особенно в низкий сезон отчасти связано с реализацией программы кешбэка на туры по России. В ее рамках россияне потратили на путешествия 34 млрд рублей.