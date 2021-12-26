В частности, поступили данные об отмене в воскресенье более 1,5 тыс. рейсов, отмечает телеканал со ссылкой на данные портала Flightaware.

Основной причиной такого положения вещей стала новая волна коронавируса, в частности, штамма "омикрон". Из-за этого многочисленные пилоты, члены экипажа и другие сотрудники авиакомпаний оказались на самоизоляции. Не во всех случаях компании смогли найти им замену, что и приводило к отмене вылетов.

При этом ожидается, что в понедельник авиакомпании ожидают дальнейшие отмены рейсов.