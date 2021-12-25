"В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в субботу в ряде СМИ появилась информация о случаях заражения штаммом "омикрон" внутри РФ со ссылкой на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко. В пресс-службе министерства отметили, что в данном случае слова министра были неверно интерпретированы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в настоящее время в РФ официально зарегистрирован 41 случай заболевания штаммом "омикрон", все россияне болеют им не тяжело, постепенно выписываясь из стационаров. Среди ранних (в первые три дня) клинических проявлений варианта коронавируса "омикрон" Попова назвала подъем температуры до 38,5 градусов, "слабость, небольшое подкашливание, першение в горле".

"Омикрон" (вариант B.1.1.529) был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

В связи с появлением штамма "омикрон" РФ с 8 декабря сократила с 72 до 48 часов срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Все прибывающие в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней государств африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга должны соблюдать двухнедельный карантин, а все прибывающие из Великобритании проходят экспресс-тестирование.

Кроме того, иностранным гражданам, проживающим в Кении или находившимся там в течение последних двух недель запрещен въезд в РФ. Прибывающим оттуда россиянам, как ожидается, в ближайшее время также предпишут двухнедельный карантин, пока они только проходят экспресс-тестирование на коронавирус.