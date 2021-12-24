"В новогодние праздники снимем ряд ограничений. Это позволяет сделать эпидемиологическая обстановка — заболеваемость в округе чуть уменьшилась", — написал он.

В частности, в регионе разрешили проводить праздничные мероприятия, но только на открытом воздухе. Кроме того, возобновляется работа предприятий общественного питания после 23:00.

Соревнования на лыжероллерной трассе можно проводить без согласований со оперштабом, а воспитанникам школы олимпийского резерва "Труд" разрешили проходить спортивную подготовку за пределами округа.

С 29 октября в НАО была введена система QR-кодов в организациях допобразования, объектах культуры, кинотеатрах, организациях общественного питания (кроме получения еды навынос), салонах красоты, косметических СПА и массажных салонах, соляриях и саунах (кроме общественных бань).