Замглавы министерства Юлии Мартыненко пояснила, что решение принято на основе обращений представителей туристского бизнеса.

"Отмечались значительные репутационные риски, а также риски перераспределения турпотока в "теневой" сектор средств размещения, что ставит легальные средства размещения в неравные условия конкуренции, что в свою очередь не позволит в полной мере осуществить мероприятия по обеспечению поступления доходов от платы за пользование курортной инфраструктурой в регионах Крыма", — проводятся в сообщении слова замминистра.

Кроме того, как уточнила Мартыненко, прогнозируемые поступления курортного сбора в Крыму сопоставимы с расходами, которые дополнительно могут понести операторы.

Президент РФ Владимир Путин 30 июля 2017 года подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах: Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Изначально планировалось, что курортный сбор будет введен в Крыму с 1 мая 2019 года. В эксперименте должны были участвовать четыре муниципалитета — Алушта, Судак, Феодосия и Ялта. Сбор был утвержден 10 рублей в сутки.

Однако весной 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион не готов к введению курортного сбора. После этого парламент республики внес соответствующие изменения в региональный закон "О введении курортного сбора" — начало взимания платы было перенесено сначала на 1 мая 2021 года, а потом еще на более поздний срок.