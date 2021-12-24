Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГМЗ, одна из выставок посвящена 300-летию поднесения Петру I титула императора. Титул императора был присужден Петру Великому после подписания Ништадтского мира в 1721 году. Он придал новый статус державе и ее главной летней резиденции — Петергофу.

В рамках выставочного проекта "Достойное достойным воздаем" посетители увидят портреты императора, дополненные мемориальными предметами. Всего будет представлено около 40 уникальных предметов. Среди них барельеф "Портрет Петра I", созданный Растрелли в 1741-1743 годах, "Портрет Императрицы Екатерины II" Гудона и "Портрет императрицы Александры Федоровны".

Гостям открытия выставки "Достойное достойным воздаем" будет представлен преподнесенный музею-заповеднику в 2021 году дар Карисалова — комплекс изготовленных на Императорском фарфоровом заводе предметов, бытовавших в петергофских дворцах в XIX столетии.

Вторая выставка посвящена истории Ассамблей Петра Великого. Она рассказывает о появлении самой идеи петровских ассамблей, о сподвижниках первого российского императора, церемониале и значении, которые подобные новые культурные веяния оказывали на развитие просвещенного общества Российской империи.

Ассамблеи — непринужденные увеселительные собрания знати, учрежденные 26 ноября 1718 года объявлением генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга, действовавшего по воле Петра I. Эти встречи объединяли участников преобразования России: адмиралов и мастеровых, офицеров и купцов. Так Петр стремился наладить связи между российскими подданными и иностранцами, которые приехали в страну по его приглашению.

Выставочный проект строится на историко-культурных исследованиях петровского времени, записках и воспоминаниях современников, документальных свидетельствах. В основе визуального ряда — мемориальные вещи Петра Великого и тематические предметы из фондов ГМЗ "Петергоф".

Мультимедийные составляющие проекта предлагают современную интерпретацию ассамблейных традиций — взгляд на них музейщика, модельера, режиссера-постановщика, историка гастрономической культуры.