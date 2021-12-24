Соответствующий конкурс объявлен правительством региона. Заявку на участие в нем подал консорциум ООО "ИФР-Харп" (в него входят Газпромбанк (ГПБ), Azimut Hotels Company и УК "СТК Шерегеш").

"Банк обладает опытом реализации инфраструктурных проектов на Ямале. Совместно с партнерами мы намерены сделать Полярный Урал высококлассным курортом мирового класса, точкой притяжения для туристов. Горнолыжная инфраструктура требует значительных вложений", — приводятся в сообщении слова первого вице-президента — начальника департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павла Бруссера.

Так, территория будущего комплекса Рай-Из находится в районе поселка Харп на Ямале. В ГПН отметили, что климат Полярного Урала обеспечит продолжительный горнолыжный сезон — с октября по июнь. Прогнозируется, что половину турпотока составят жители ЯНАО.

На первом этапе проекта предполагается создание 12 км трасс, не менее двух канатных дорог, сервисно-туристического центра с горнолыжной школой и мастерской, снеговых пушек и систем освещения и навигации, а также отелей и точек питания. В частности, планируется построить спа-комплекс категории 4* на 150 номеров с конференц-залом.

На втором этапе объекты могут быть достроены, система трасс расширена, а подъемники модернизированы.

"Бюджетное финансирование в объеме до 7 млрд рублей будет предоставлено после ввода объекта в эксплуатацию. В случае победы в открытом конкурсе ГТК на Полярном Урале станет первой для Газпромбанка инвестиционной инициативой в области туризма", — уточнили в ГПН.

В перспективе Газпромбанк сможет профинансировать проекты в сфере туризма на сумму более 71 млрд рублей.

Планируется, что генподрядчиком стройки выступит ООО "ОК "Сибшахтострой". Как отметил гендиректор компании Константин Ивушкин, "Сибшахстрой"- "одна из немногих (компаний — ИФ), кто комплексно подходит к делу: от проектирования до сдачи под ключ заказчику".

"Этот проект станет новым этапом в развитии не только строительного дивизиона, но и всей компании", — приводятся в сообщении слова Ивушкина.

В Газпромбанке уточнили, что помимо горнолыжного комплекса в состав туристического кластера на Полярном Урале войдут этнопарк, международная научная станция "Снежинка", рекреационный комплекс "Харбейский", музей, арктический зоопарк, а также озера Большое Щучье и Хадатаеганлор.

Согласно официальному сайту компании, ОК "Сибшахтострой" — генподрядная строительная организация, специализируется на строительстве промышленных зданий. В состав ОК "Сибшахтострой" входят, в том числе, ООО "Сибирский завод металлических конструкций", ООО "Сибирский завод горячего цинкования", научно-технический центр.