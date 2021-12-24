"Мы близки к тому, чтобы завершить первую очередь зоопарка в следующем году", — сказал губернатор.

По его словам, руководство генподрядчика — АО "РЖДстрой" — контролирует строительство этого объекта, перезаключены договоры с новыми субподрядчиками.

Как сообщалось, управление капитального строительства Пермского края (УКС) в январе 2017 года заключило с "РЖДстрой" договор подряда на строительство первой очереди зоопарка. Стоимость работ по контракту — 1,833 млрд рублей. Впоследствии "РЖДстрой" передал подряд "СТУЗ" за 1,7 млрд рублей. Изначально подрядчик должен был сдать первую очередь зверинца до марта 2018 года, однако сроки неоднократно переносились.

В настоящее время "СТУЗ" признан банкротом и находится в процедуре конкурсного производства.

Конкурс на строительство второй очереди пока не объявлен.

Площадь нового зоопарка составит 25,4 гектара, он будет в 14 раз больше нынешнего. В новом зоопарке создадут естественный ландшафт, типичный для среды обитания животных. Декоративное оформление позволит уйти от концепции содержания животных в клетках, звери будут находиться в среде, максимально приближенной к естественной. Ежегодно зоопарк смогут посещать до 500 тыс. человек.