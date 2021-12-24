Из новой версии указа, опубликованной на сайте крымского правительства в пятницу, следует, что ограничение снято до 20 января 2022 года. Речь идет о зрелищно-развлекательных мероприятиях в заведениях, расположенных на территории предприятий общественного питания.

Кроме того, разрешена работа боулингов и аттракционов на открытом воздухе. Попасть в кафе на территории аэропорта и заправок теперь можно будет без QR-кода.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия; кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Некоторых пожилых обязали самоизолироваться. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения общественных мест.

Ранее в Крыму запретили организацию концертов и конкурсов возле новогодних елок. Разрешены представления для детей в театрах, цирках и на других закрытых площадках при заполнении залов до 70% мест. При этом Аксенов отменил QR-коды для входа в ТЦ до 20 января.

Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса начало снижаться в Крыму в конце ноября: этот показатель опустился с максимальных 880 до 120. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 126 тыс. человек, более 4,1 тыс. пациентов умерли.