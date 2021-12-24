Время в пути от вокзала до аэропорта и обратно не изменится — поездка по-прежнему будет занимать 35 минут, сообщили в пресс-службе "Аэроэкспресса".

"Станция "Аминьевская" соединена переходом по принципу "сухие ноги" с одноименной станцией метро Большой кольцевой линии, а БКЛ — это удобный пересадочный контур, — отметил генеральный директор "Аэроэкспресса" Андрей Акимов, которого цитирует пресс-служба. — Жителям многих районов теперь не нужно будет специально ехать в центр, чтобы сесть на аэроэкспресс до "Внуково".

В павильоне станции будут установлены билетопечатающие автоматы, турникеты будут адаптированы для считывания билетов "Аэроэкспресс".