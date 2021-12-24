"2021 год оказался намного более успешным для внутреннего туризма, чем предыдущий. Благодаря мерам национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" удалось не только сдержать негативное влияние пандемии, но и развивать туристическую отрасль. Отрасль быстро адаптировалась под ковидные ограничения – и это важное достижение", — сказал он на совещании правительственной комиссии по развитию туризма.

По его словам, большинство курортных направлений по итогам года на 15-20% превзойдут показатели 2019 года.

"Это прежде всего Краснодарский край и Республика Крым. Среди тех, кто полностью восстановится и даже вырастет, также есть новые направления, которые смогли привлечь к себе внутренних туристов: Калининградская область, Камчатский край, республики Алтай, Карелия и ряд других", — сообщил Чернышенко.

Члены правительственной комиссии на совещании обсудили исполнение национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", участие регионов в его реализации, а также оценили итоги работы корпорации "Туризм.РФ" по развитию туристической инфраструктуры.

"Новые меры государственной поддержки в сфере туризма – чартеры, гранты, программы кешбэка, вошедшие в нацпроект, – активно использовались и применялись в этом году по всей территории России. Только программой туристического кешбэка воспользовались более 1,6 млн россиян. На карты им напрямую вернулось 6,7 млрд рублей. Началась работа с корпорацией "Туризм.РФ" по созданию инфраструктуры. В настоящее время отобраны для реализации первые 53 инвестиционных проекта в 27 регионах", — рассказал вице-премьер.

Он сообщил, что ряд соглашений о развитии туристической инфраструктуры будут подписаны в феврале на Российском инвестиционном форуме, который пройдет на площадке федеральной территории "Сириус" в Сочи.

"Инвестиции в туризм одни из самых эффективных. На каждый вложенный рубль мы видим 10 рублей привлеченных внебюджетных средств", — отметил Чернышенко.

Генеральный директор "Туризм.РФ" Сергей Суханов добавил, что по части вошедших в нацпроект объектов строительство начнется в 2022 году.