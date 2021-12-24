"Поток в Великобританию сейчас есть, потому что визы выдаются. Очень много студенческих виз и многие едут к друзьям и родственникам. Для привитых российскими вакцинами действует такое же правило, как для всех стран – это 10 дней соблюдения самоизоляции, тест на второй и восьмой дни, но карантин можно сократить, если ты сдаешь тест на пятый день. Если он отрицательный, то на шестой день выходишь и можно гулять по Великобритании", — рассказала она на рождественском завтраке, организованном VisitBritain для туроператоров и журналистов.

По ее словам, карантин можно проводить где угодно – в номере отеля, в съемной квартире, у родственников, это не регламентировано.

"ПЦР-тест нужно сдать в первые два дня по прилету. Тесты продаются пакетами – можно купить сразу два за 100-120 фунтов. Тесты люди делают сами и затем их нужно отправить через специальный бокс или ресепшн отеля", — добавила Хорешок.

По действующим с 4 октября правилам россиянам перед поездкой также нужно сдать ПЦР-тест не ранее чем за два дня до вылета, забронировать место проживания и два ПЦР-теста. Заполнить форму Passenger Locator.

"Я представляю DMC-компанию, которая находится в Лондоне и принимает обычных и деловых туристов. У нашей компании за октябрь и ноябрь прирост 25%, потому что едут те люди, кто попробовал и понял, что карантин можно сократить до пяти дней. Кроме того, те, кто везет детей на проработку, они едут на большие сроки. Поэтому тот фактор, что карантин сократился с 10 до 5 дней, помог", — рассказала представитель принимающей компании Londinium Services Наталья Кузнецова.

По ее словам, росту турпотока из России препятствует непонимание механизма, как работает система тестов – где их можно купить, куда отправить, как проводить карантин.

"Если бы было больше информации, было бы меньше страха. Плюс есть стереотип, что визы делаются долго. Это не так. Еще один важный момент – многие думают, что в Великобритании те же ограничения, что в Италии или Франции. Это не так: в Лондоне нет ограничений, QR-кодов, все открыто – бары, музеи, рестораны, театры, ночные клубы. Вообще ощущение потрясающее, на улицах толпы людей. Очень надеюсь, что эта ситуация не изменится в связи с новым штаммом", — добавила Кузнецова.