Так, с 30 декабря рестораны, бары, кафе, столовые, буфеты, закусочные и иные предприятия общественного питания региона смогут работать со 100-процентной заполняемостью залов, а также в ночное время.

При этом сохраняется ряд действующих ограничений: дистанционная рассадка, проверка QR-кодов, наличие средств дезинфекции.

В рабочее время сохранено условие одновременного присутствия в зале не более 50% посетителей от максимально возможной посадки.

При этом предъявление потребителями услуг QR-кодов и других документов не является обязательным.

Отмечается, что теперь предприятия общественного питания самостоятельно должны принять решение, как они будут принимать посетителей: по документам, но с полным заполнением залов или без документов, но будет заполнена только половина посадочных мест.

С 15 декабря для общепита региона действовало ограничение на работу в период с 01:00 до 06:00, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.