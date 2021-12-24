По данным специалистов агентства по туризму Ульяновской области, заполняемость номерного фонда с 31 декабря по 2 января по загородным объектам составляет порядка 95%, в пределах городских округов — порядка 65%. В последующие праздничные дни совокупная загрузка снизится до значений в 50-55%.

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сообщила журналистам, что в Татарстане туристов в период новогодних праздников будут принимать 308 квалифицированных гостиниц, хостелов, баз отдыха и санаториев. На сегодняшний день загрузка отелей прогнозируется порядка 70%, в период со 2 по 5 января — порядка 80%, в период с 6 до 9 января — порядка 50%.

В пресс-службе правительства Марий Эл "Интерфаксу" сказали, что загрузка в отелях и гостиницах столицы республики на новогодние каникулы составит в среднем 80%, по предварительным данным, регион посетят около 20 тыс. туристов.

В комитете по туризму Саратовской области агентству сообщили, что гости региона активно бронируют санатории.

"Более 4 тыс. отдыхающих могут принять 20 саратовских санаториев. Бронь зимнего отдыха начинается ранней осенью. Как правило, самые востребованные объекты забронировать в ноябре-декабре уже почти невозможно",- сказал собеседник агентства.

В то же время туристы забронировали почти весь номерной фонд Нижнего Новгорода на новогодние праздники, заявили "Интерфаксу" в городском департаменте развития предпринимательства.

"По информации отельеров, практически 100% номерного фонда на новогодние праздники забронировано. В среднем, бронируют на 3-4 дня", — сказали в департаменте.

В пресс-службе правительства Самарской области "Интерфаксу" сообщили, что на новогодние праздники средняя заполняемость номерного фонда составляет более 70%, эта цифра постоянно растет.

"Особенностью этого года является принятие решений о поездке за достаточно короткий срок до ее совершения. Наиболее популярны поездки на Новый год, а также на Рождество", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на новогодние каникулы 2021 года количество гостей выросло на 20% по отношению к зимним праздникам 2020. В ближайшие новогодние каникулы власти Самарской области ожидают еще больший прирост туристов.

В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили, что в регионе работают 264 гостиниц и санаториев, число номеров составляет около 7 тыс. "Бронирование номерного фонда в самом разгаре. Например, номера на горнолыжном курорте "Кувандык 365 уже почти полностью забронированы на период новогодних праздников ",- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в 2021 году в новогодние праздники Оренбуржье посетило свыше 50 тыс. туристов, из них около 2 тыс. были иностранцами.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба правительства Чувашии, наполняемость санаториев республики в зимние праздники составит около 50%.

"Наполняемость гостиниц разная, в зависимости от звездности от 50% до 30%. Выше наполняемость в загородных базах отдыха и туркомплексах — 50% и более. Все отмечают увеличение наполняемости туристического номерного фонда по сравнению с предыдущими годами", — отметил собеседник агентства.

По его словам, в 2019 году и ранее наполняемость составляла лишь 20-30%.

Свои поездки по Поволжью запланировали жители более 20 областей, большинство из них регионы ПФО. Также ожидаются гости из Краснодарского края, Ростовской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Власти ряда регионов ПФО просят при заселении в гостиницы и санатории предъявлять QR-коды о вакцинации, перенесенном заболевании или медотводе.