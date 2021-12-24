До 17 января продляется самоизоляция для граждан старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Однако при наличии у них QR-кода либо медицинской справки (о прививке от коронавируса, перенесенном COVID-19, медицинском противопоказания от вакцинации) они могут участвовать в групповых занятиях в учреждениях социального обслуживания, в том числе, в отделениях дневного пребывания, клубах, кружках.

Согласно распоряжению губернатора, увеличивается время работы предприятий общепита — теперь им будет разрешено принимать посетителей до 3 часов ночи (ранее — до 23:00). Начало работы остается прежним, с 6 утра, обслуживание навынос не ограничивается.

Каникулы в рязанских учебных заведениях начального общего, основного общего и среднего общего образования, устанавливаются с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 24 декабря в регионе выявлено еще 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,28% (с начала недели снизился на 0,04%). Таким образом, с начала пандемии в Рязанском регионе COVID-19 подтвердился у 60 тыс. 462 человек.

Как сообщалось ранее, в Рязанской области для посещения заведений общепита, учреждений культуры, спорта, бань, саун, салонов красоты торговых, торгово-развлекательных центров и парикмахерских требуется предъявить QR-код или его аналог. Гражданам, имеющим отвод от прививки против коронавирусной инфекции по медицинским показаниям, при входе требуется предъявить документ, удостоверяющий личность, а также соответствующую медсправку, заверенную лечащим врачом и руководителем медорганизации.