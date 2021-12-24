"В новогоднюю ночь в Петербурге будет продлена работа метрополитена и наземного транспорта. Войти на станции метро пассажиры смогут до 1:00 ночи, а поезда будут возить пассажиров до 2:00. Для перевозки пассажиров от станций метро будет продлена работа наземного городского пассажирского транспорта: последние рейсы будут отправляться от остановок у станций метро не позднее 2:00 ночи", — говорится в сообщении.

Общественный транспорт возобновит работу в 6 часов утра, сообщили ранее в комитете по транспорту.

В понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов сказал, что работа общественного транспорта в новогоднюю ночь будет продлена.

Согласно распоряжению главы города, в эту ночь рестораны, бары и клубы могут работать до двух часовчасов и без куаркодов. Сейчас из-за ковидных ограничений предприятия общепита должны закрываться в 23:00.