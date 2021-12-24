В сравнении с ноябрем 2020 года, когда перелеты были еще более ограничены из-за COVID-19, чем сейчас, внутренний пассажиропоток вырос на 43%.

Зарубежные авиаперевозки из РФ в ноябре-2021 были на уровне 2,3 млн человек (из них 710 тыс. отправлено в СНГ, 1,6 млн — за его пределы), что на 36% меньше ноября-2019 и в 4 раза больше, чем в ноябре-2020.

Всего авиакомпании РФ перевезли в прошлом месяце 8,2 млн пассажиров: это примерно на 9% меньше показателя ноября-2019 и на 76% больше, чем в ноябре-2020.

Пассажирооборот всех авиакомпаний РФ в прошлом месяце составил 19,1 млрд пассажиро-километров (на 19% меньше ноября-2019; в 2 раза больше, чем в ноябре-2020), занятость кресел — 78% (-2,8 процентного пункта; +8,8 п.п.).

За январь-ноябрь российские авиакомпании перевезли 102,8 млн пассажиров, что на 14% меньше, чем за этот же период 2019 года, и на 60% больше, чем в 2020-м.