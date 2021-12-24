Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о противоэпидемических ограничениях.

"Сегодня организации общественного питания работают с 06:00 до 23:00 и могут проводить мероприятия при условии участия в них одновременно не более 20 человек. Новыми изменениями в указ эти ограничения полностью сняты", — говорится в сообщении.

Кроме того, в документе уточнили условия проведения детских праздничных мероприятий. В частности, праздники могут проводиться только в пределах одной группы детсада или класса.

Организациям культуры можно устраивать праздники при условии предоставления конкретного посадочного места на мероприятии: праздники в фойе, холле и иных местах зданий запрещены. Во время представления должны быть исключены контакты между посетителями и зрителями, а лица старше 18 лет допускаются только при наличии документов, подтверждающих прохождение вакцинации или медотвод, уточнили в пресс-службе.

Остальные ограничения, в том числе касающиеся запрета работы кальянных, дискотек, караоке, танцевальных площадок, детских игровых комнат и площадок, сохраняются.

С 11 октября в регионе доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия возможен только при наличии QR-кода, в торговых центрах запрещена работа детских игровых комнат и тематических парков для несовершеннолетних.

С 22 октября требование о предъявлении кода расширилось на объекты розничной торговли (кроме магазинов с товарами первой необходимости, продуктов питания и аптек), ветклиники (кроме экстренной помощи), букмекерские конторы, тотализаторы и их пункты приема ставок, ломбарды, предприятия сферы бытовых услуг, если получатель услуги находится там очно.

Пройти в аэропорт можно теперь только с проездным билетом, кроме сопровождающих для маломобильных или несовершеннолетних граждан.

Несовершеннолетним вход в торгово-развлекательные центры без взрослых запрещен.