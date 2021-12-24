"По сравнению с прошлым годом у нас спрос меньше, так как сейчас уже открыты многие зарубежные направления, а с допандемийным периодом — потому что тогда не было коронавирусных ограничений и боязни людей", — сказал глава регионального отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей подтвердил, что ажиотажа не наблюдается. "Один из объектов, который входит в ассоциацию, имеет 60-70% загрузки. Но остальные практически стоят пустые, и заявок на новогодние программы очень мало, при этом, в основном запросы идут от крымчан", — отметил он.

По мнению Маковея, помимо конкуренции с зарубежными курортами и ограничений, причинами невысокого спроса стали дефицит хороших отелей с развитой инфраструктурой, отсутствие массовой рекламы и неконкурентоспособные цены.

"Мы летом хорошо отработали и, наверно, руки опустили, успокоились. Может, устали. А активность в продвижении Крыма, особенно в межсезонье, должна быть как со стороны бизнеса, так и властей", — считает эксперт.

В свою очередь Зелинский предположил, что некоторые отельеры, которые значительно повысили цены перед Новым годом, из-за невысокого спроса будут их снижать.

При этом Минкурортов Крыма ранее сообщало, что уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы составляет в среднем 60%, а в крупных и востребованных семейных курортных комплексах достигает 90%.

В нескольких пятизвездочных отелях, которых в регионе всего 10, "Интерфаксу" подтвердили высокую загрузку. Так, в Mriya Resort & SPA забронировано 96% номеров.

В прошлые новогодние праздники — с 27 декабря по 10 января — в Крыму отдохнули 239,7 тыс. туристов, что на 14% выше показателя аналогичного периода 2019-2020 годов. Это был рекордный показатель. Средняя загрузка отелей и санаториев тогда составила 70%.