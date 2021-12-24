"Подъем на Эльбрус за один день – совершенно новый на рынке продукт, так как обычно туристическое восхождение растягивается на 10 дней из-за необходимости акклиматизации. Вся программа вместе с перелетом занимает один уикенд, ее участникам не требуется специальная подготовка. Это стало возможным благодаря кислородному оборудованию, использованию канатной дороге, ратрака, современного снаряжения и теплой специализированной одежды", — рассказали в компании.

Там пояснили, что такой вариант восхождения физически легче, чем 10-дневное восхождение с предварительной акклиматизацией, а также и более безопасный, поскольку использование кислородного оборудования полностью исключает возможность развития горной болезни.

"Единственное ограничение для участия в таком восхождение – медицинские противопоказания к тяжелым физическим нагрузкам", — подчеркнули в пресс-службе туроператора.

В соответствии с программой тура, в пятницу туристов встречают в аэропорту Кавказских Минеральных вод, затем они получают в офисе туроператора снаряжение и теплую одежду. Затем – ночевка в отеле и выезд с профессиональным инструктором по альпинизму к станции канатной дороги "Гара-Баши".

"Поднявшись на канатке до высоты 3847 метров, туристы отдыхают в горном приюте, а в полночь начинается восхождение. Большую часть пути до вершины (2 тыс. метров) группу везет ратрак (горный снегоход), затем 1000 метров нужно пройти пешком, постоянно пользуясь кислородной маской. Все пешее восхождение занимает 3-6 часов, вниз еще 2-3 часа", — рассказали в компании.

Сразу после спуска туристов отвозят в аэропорт, и к вечеру воскресенья они уже добираются домой.

Более подробная информация о восхождении на Эльбрус с кислородом за один день – на странице компании.



Эльбрус – гора вулканического происхождения на Северном Кавказе, на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, самая высокая в Европе. У нее две вершины – Восточная (5621 метр над уровнем моря) и Западная (5642 метра), которые разделяет седло высотой 5416 метров.

Как сообщалось, восхождения на Эльбрус становятся все популярнее у туристов, причем и российских, и иностранных: за последние несколько лет поток желающих подняться на высочайшую вершину Европы вырос вдвое – с 7 до 15 тыс. человек в год. В пиковые дни число альпинистов-любителей достигает 400-500 человек.