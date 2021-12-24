Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей.

По информации пресс-службы, аэропорт получил положительное заключение Ростехнадзора о соответствии здания нового аэровокзального комплекса требованиям технических регламентов и проектной документации.

"Терминал аэропорта возведен за 18 месяцев, что является исключительным фактом в российской практике для объектов с такой сложной архитектурой. Следующим этапом для нас является получение разрешения от Росавиации на ввод здания в эксплуатацию. Сегодня на объекте ведется отладка оборудования, а также обучение и сертификация персонала для работы в новом терминале", — отметил гендиректор аэропорта Иван Таранченко, процитированный в сообщении.

Площадь терминала составляет порядка 16,7 тыс. кв. метров, пропускная способность — 890 пассажиров в час (пропускная способность действующего терминала — 400 пассажиров в час). В новом аэровокзальном комплексе установлено 13 стоек регистрации, оборудовано 6 выходов на посадку, две ленты выдачи багажа и стоянка на 430 машиномест. Более 1,8 тыс. кв. метров отведено под объекты торговли и общепита.

Архитектурной особенностью нового терминала является открытая терраса с видом на море, перрон и взлетно-посадочную полосу.

Как сообщал в интервью "Интерфаксу" гендиректор ООО "ВТБ Инфраструктурный холдинг" Олег Панкратов, новый терминал будет открыт в феврале 2022 года. Также планируется в ближайшие годы доинвестировать 2 млрд рублей в его развитие.

Аэропорт "Геленджик" располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. Его пассажиропоток за 11 месяцев 2021 года вырос в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, превысив рекордные 1 млн человек.

ВТБ и Боллоеву принадлежит по 49,5% в уставном капитале ООО "Аэропорт "Геленджик". Они закрыли сделку по приобретению этого актива у группы "БазЭл Аэро" (теперь называется "Аэродинамика") в апреле 2018 года.