Так, с 29 декабря до 14 января общепит и развлекательные заведения в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре смогут работать до часа ночи. При этом для входа по-прежнему требуется предъявить QR-код или справку о вакцинации, также подойдет отрицательный ПЦР-тест, написал глава края в своем телеграм-канале в пятницу.

"С 31 декабря отменяем требование о начале работы магазинов непродовольственных товаров с 11 часов. Они могут вернуться к своему привычному графику. С 31 декабря отменяется требование QR-кода на уличных катках", — отметил Дегтярев.

С 1 января можно проводить краевые и муниципальные спортивные мероприятия с числом участников не более 100 человек. QR-код обязателен.

По информации губернатора, с 1 января детские кружки, секции, другие организации дополнительного образования начнут работать в обычном режиме. Разрешены праздничные новогодние мероприятия для детей на улице с участием не более 30 человек одновременно.