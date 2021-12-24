United Airlines отменила 136 рейсов 24 декабря, что составляет 7% запланированных полетов, свидетельствуют данные FlightAware. В субботу будут отменены 28 рейсов United Airlines.

В сообщении авиакомпании отмечается, что такое решение является предупредительным шагом, который должен минимизировать опасность отмены рейсов в последнюю минуту, если пилоты и бортпроводники не смогут выйти на работу из-за заражения COVID-19.

"Скачок числа случаев заражения штаммом "омикрон" в США на этой неделе напрямую сказывается на наших полетных экипажах", — заявили в United Airlines.

Delta Air объяснила свое решение отменить 90 рейсов в пятницу последствиями распространения "омикрона", а также возможностью плохих погодных условий в ряде регионов.

Еще одна американская авиакомпания — Alaska Air Group — отменила 17 рейсов в четверг и планирует еще больше сократить график полетов в ближайшие дни.