Так, сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных судов на аэродроме в течение 3 часов после посадки) может вырасти до 1,01 тыс. рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ). В настоящее время, как следует из информации на сайте аэропорта, этот сбор составляет 878 рублей, таким образом, он может увеличиться на 15%.

Сбор за стоянку воздушного судна останется прежним — 5 рублей за час МВМ.

Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних воздушных линиях предлагается увеличить на 5,2%, со 196,8 рублей за человека до 207 рублей, на международных воздушных линиях — на 5%, с 432,82 рублей до 454 рублей за пассажира.

Сбор за взлет-посадку иностранных воздушных судов предлагается не повышать и оставить прежним — $28,2 за тонну, тариф за стоянку иностранного воздушного судна также предполагается оставить прежним — 15% от сбора за взлет-посадку в сутки.

Ранее сообщалось, что аэропорт Южно-Сахалинска в 2020 году снизил пассажиропоток в 1,7 раза к "доковидному" 2019 году, до 743,7 тыс. человек.

АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" (принадлежит правительству Сахалинской области) имеет статус международного с 1990 года, допущен к приему/выпуску более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Там работают девять авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в 11 городов России и восемь населенных пунктов Сахалинской области (в том числе на Курильские острова). Международных рейсов сейчас три — в Сеул, Саппоро и Токио, до пандемии выполнялись рейсы в шесть городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (включая чартерные туристические рейсы).