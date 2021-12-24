"Возглавляемая главой Приморья комиссия Госсовета направила в правительство РФ предложение увеличить максимальную сумму выплаты по программе "туристического кешбэка" до 40 тыс. рублей для жителей дальневосточных регионов. Напомним, что сейчас участники программы могут претендовать на возврат 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

Также предлагается продлить действие программы детского туристического кешбэка.

"С этого года была введена практика "детского кешбэка", когда родителям возмещалась часть средств за отдых детей в летних лагерях. Со следующего года мы просим продлить эти программы, закрепить их на трехлетний период", — цитирует пресс-служба слова Кожемяко.

Также на заседании комиссии рассматривалось предложение о том, чтобы программа "Безопасные качественные дороги" включала и средства на объекты туризма.

"Например, в 2022 году за счет средств краевого бюджета будет реконструирована автодорога Душкино — Ливадия, это около 500 млн рублей. Но у нас есть еще масса дорог, ведущих к туристическим объектам, побережью моря, которые требуют внимания. Считаем, что это направление тоже надо включать в мероприятия по развитию туризма", — добавил губернатор.