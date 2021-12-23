"Проект закона подготовлен в соответствии с федеральным законом в части создания комиссий для аттестации гидов и гидов-переводчиков, введение реестров для гидов и гидов-переводчиков в форме нагрудных карточек", — сказал министр правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.

Он предложил внести соответствующие поправки в закон Московской области о государственной политике в сфере туризма и туристической деятельности.

Депутаты приняли закон в трех чтениях.

20 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков и запрете на проведение экскурсий для иностранцев.

Документ обязывает экскурсоводов и гидов-переводчиков проходить аттестацию в специальных комиссиях, создаваемых региональными органами власти в сфере туризма. Каждые пять лет они подлежат переаттестации.

Закон должен вступить в силу 1 июля 2022 года.