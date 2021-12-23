Соответствующее постановление размещено в четверг на официальном портале правовой информации Ставропольского края. Согласно документу, с 24 декабря по 20 января предъявлять QR-код о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании при посещении общественных мест не нужно.

С 8 декабря в Ставропольском крае посещать музеи, библиотеки, выставочные залы, театры и концертные залы, кинотеатры, предприятия общественного питания, спортивные объекты и комплексы, МФЦ, салоны красоты и косметические салоны можно было только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании. В случае медицинского отвода нужно предъявлять ПЦР-тест.

Такие же меры с 22 декабря действовали и при размещении граждан в санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, домах отдыха, гостиницах, туристских базах, кемпингах, гостевых домах, загородных базах отдыха и иных аналогичных объектах. Эту необходимость так же отложили до 20 января.

Как сообщалось, власти Ставрополья задумались над решением о введении временного "моратория" на использование при входе в общественные заведения QR-кодов о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании из-за поступающих обращений от предпринимателей о сложностях с внедрением системы для проверки QR-кодов.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 123,3 тыс. случаев коронавируса, 936,3 тыс. человек выздоровели, умерли более 5,9 тыс. пациентов.