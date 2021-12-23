"Сроки предполагаемых работ на Мамаевом кургане — от 3 до 5 лет. Они будут включать в себя ремонт и реставрацию всех скульптур и композиций, а также создание обустроенной лесопарковой зоны с тематическими локациями и пешеходными маршрутами на склонах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент идут работы по консервации и сохранению мельницы Гергардта. В дальнейшем будут проведены ремонтно-реставрационные работы на территории музея-панорамы "Сталинградская битва", затрагивающие как само здание музея, так и прилегающую территорию, в том числе находящуюся в запустении несколько десятков лет территорию нижней террасы.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос волгоградской журналистки на ежегодной пресс-конференции, пообещал проверить финансирование реставрации объектов комплекса "Мамаев курган" в преддверии 80-летия Победы.

В 2020 году в интервью "Интерфаксу" директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Дементьев сообщал, что комплексная реставрация мемориала не прекращается, в планах до 2025 года провести капитальный ремонт всех объектов "Мамаев кургана".

В марте замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин сообщал, что в 2022-2023 годах Минкульт приступит к реставрации девяти объектов культурного наследия на Мамаевом кургане, в числе которых скульптуры "Скорбящая мать", "Стоять насмерть!", горельеф "Память поколений" и скульптурная группа из шести объектов. Всего же будет подготовлена проектная документация на реконструкцию еще 26 объектов культурного наследия.

Кроме того, в июне 2020 года глава министерства культуры РФ Ольга Любимова поддержала проект расширения мемориального комплекса "Мамаев курган" до Волги.

Реставрация объектов Мамаева кургана началась в 2017 году со скульптуры "Родина-мать зовет!". В ходе первого и второго этапов подрядчик заменил канатную арматуру внутри монумента. В рамках третьего этапа проведены работы по шлифовке и нанесению нового поверхностного слоя монумента. Общая стоимость реставрационных работ составила порядка 650 млн рублей.