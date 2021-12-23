Речь идет о торгово-развлекательных центрах площадью от 300 кв. м. Ранее их можно было посещать только с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании либо с результатом теста на коронавирус.

Из новой версии указа, опубликованной на сайте крымского правительства в четверг, следует, что это правило снова вступит в силу только 20 января 2022 года.

Также Аксенов разрешил родителям присутствовать на новогодних праздниках в детсадах и школах при наличии QR-кодов.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия; кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Некоторых пожилых обязали самоизолироваться. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения общественных мест.

Ранее в Крыму запретили организацию концертов и конкурсов возле новогодних елок. Разрешены представления для детей в театрах, цирках и на других закрытых площадках при заполнении залов до 70% от количества посадочных мест.

Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса начало снижаться в Крыму в конце ноября: этот показатель опустился с максимальных 880 до 150. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 125 тыс. человек, более 4,1 тыс. пациентов умерли.