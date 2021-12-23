Ранее высший орган самоуправления сообщества Женералитат направил эти меры в Высший суд справедливости Каталонии, напоминает ЭФЭ.

В течение следующих 14 дней Женералитету разрешается ввести комендантский час с 1:00 до 6:00 часов утра в городах с населением более 10 тыс. человек, где заболеваемость составляет более 250 случаев на 100 тыс. жителей, что затронет около 126 каталонских городов, включая Барселону.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Испании было диагностировано свыше 5,64 млн заражений, более 87,9 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 4,99 млн человек выздоровели.