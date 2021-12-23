Как сообщает региональное правительство, сафари-парк разместится в Теучежском районе вдоль трассы М-4 "Дон". Проектом предусмотрено строительство контактного зоопарка, зоосадов, гостиниц, кафе, торговых точек, аттракционов. В результате реализации проекта будет создано почти 50 рабочих мест.

Глава республики Мурат Кумпилов поручил профильным ведомствам проработать вопрос создания вблизи будущего сафари-парка этнодеревни с информационным центром.

"Адыгея расположена на пути к Черноморскому побережью, необходимо использовать это преимущество. Создание этнодеревни с информационным центром позволит нам познакомить гостей республики с адыгской культурой и бытом, национальной кухней, представить рекреационные возможности региона. Так мы привлечём в Адыгею дополнительный поток туристов, сможем эффективнее использовать развивающуюся туристскую инфраструктуру", — цитирует Кумпилова пресс-служба правительства.

ООО "Сафари парк Адыгея" было зарегистрировано весной 2021 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Руководителем и бенефициаром является Николай Дикарев.