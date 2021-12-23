"Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис объявил о принятии нового пакета антиковидных ограничений из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон". Ограничения будут действовать в два этапа – с 23 декабря по 2 января и после 3 января", — пишет издание.



Как отмечает газета, на первом этапе отменяются все массовые праздничные мероприятия на свежем воздухе, вводится повсеместный масочный режим (тип KN-95/FFP2 или двойная медицинская). За нарушение правил будет взиматься административный штраф.



Прибывающим из-за рубежа правительство рекомендует пройти контрольное тестирование (ПЦР- или экспресс-тест) на 2 и 4 день после приезда. Также всем гражданам власти рекомендуют проходить тестирование на коронавирус перед посещением крупных общественных мероприятий или собраний.



В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, после 3 января в Греции могут быть введены ограничения на часы работы общепита и развлекательных заведений, ограничения на спортивные мероприятия и введение удаленной работы.



С 19 декабря для въезда в Грецию все пассажиры обязаны предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанную не ранее чем за 48 часов до поездки. Кроме того, перед поездкой необходимо заполнить форму PLF на сайте travel.gov.gr. Изменились правила и для переболевших коронавирусом: путешественники, планирующие поездку в страну со справкой о перенесенном COVID-19, должны предъявить документ, выданный через 30 дней после первого положительного теста, а срок действия справки составит 90 дней вместо прежних 180. Исключением являются справки переболевших, выданные в период с 15 июля по 31 октября 2021 года включительно.