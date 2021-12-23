"Необходимость диспансеризации и реабилитации переболевших коронавирусом отметил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции", — говорится в сообщении.

На данный момент на Кубани работает около 60 здравниц, которые оказывают предлагают услуги постковидной реабилитации. Здравницы, которые принимают жителей по специальной программе, работают в Анапе, Сочи, Горячем Ключе, Краснодаре, а также Туапсинском, Апшеронском, Лабинском и Белореченском районах.

За время пандемии коронавируса их посетили более 19 тыс. человек. В 2020 году регион одним из первых в стране запустил программы по реабилитации переболевших COVID-19.

Также услуги переболевшим коронавирусом будут оказывать в городской поликлинике N7 в 2022 году после завершения капитального ремонта. Для этих целей будет оснащено отдельное крыло. Пациенты смогут посетить терапевта, пульмонолога, физиотерапевта и получить консультацию медицинского реабилитолога, пройти комплексное обследование, на основании которого специалисты сформируют план восстановительного лечения.

Кроме того, с 1 июля в Краснодарском крае проводят углубленную диспансеризацию в рамках национального проекта "Здравоохранение". Ее прошли свыше 141 тыс. жителей. Обследования проводят в 93 медицинских учреждениях региона. Одно из главных показаний к прохождению диспансеризации — наличие хронических заболеваний. Специалисты проводят углубленное обследование в два этапа.