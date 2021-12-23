"Я переговорю сегодня-завтра с Олегом Валентиновичем (Белозеровым — ИФ), руководителем ОАО "РЖД". И такое поручение безусловно он получит, посмотреть на связанность этих территорий близлежащих. Конечно, РЖД работает в рыночных условиях, всегда компания сморит на экономическую составляющую. Есть ли загрузка, будет ли она. Но я согласен, если ничего не делать, то ничего и не будет. Пусть попробуют", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в ответ на просьбу журналистки из Йошкар-Олы добавить столице республики ж\д-маршруты в соседние города.

"Вопрос связанности российских территорий при наших огромных пространствах чрезвычайно важен и для экономической, и для гуманитарной составляющих жизни людей", — сказал он.

В настоящее время Йошкар-Ола связана железнодорожным сообщением лишь с Москвой. Сообщение с городами Приволжского федерального округа — Нижним Новгородом и Самарой — доступно лишь автомобильным транспортом.