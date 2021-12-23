"Улучшение эпидситуации позволяет нам ослабить ряд ограничений в Ульяновской области на период новогодних праздников. По данным Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом в нашем регионе по сравнению с октябрем сократилась в два раза. Этого удалось достичь благодаря ранее введенным жестким мерам", — написал Русских.

В 24 декабря по 14 января в регионе снимаются ограничения по времени работы заведений общепита и кинотеатров.

Кроме того, торговые центры можно будет посещать во все дни недели с 8:00 до 17:00 без предъявления сертификата о вакцинации, справки о перенесенной коронавирусной инфекции или теста ПЦР. "Ранее это можно было делать до 15:00 и только по будням", — напомнил глава региона.

Также будет разрешена деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров при условии соблюдения эпидемиологических требований.

"Все остальные ранее введённые ограничения и предусмотренные меры безопасности сохраняются. Берегите себя", — добавил губернатор.