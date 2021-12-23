"Что касается ВСМ, это отдельная тема, которая находится еще в проработке. Но авиация на этом плече, Москва — Петербург, она перестанет существовать, это очевидно. Потому что из центра Москвы в центр Петербурга — сколько там будет (идти высокоскоростной поезд — ИФ), три часа? Сейчас в Москве только до аэропорта доехать иногда занимает 1,5 часа. Поэтому авиация на этом плече становится бессмысленной", — сказал Путин.

"Поэтому надо все взвесить, подумать, посмотреть, как развиваются высокоскоростные магистрали в других странах. Вот до недавнего времени они все были убыточны, даже для Китая, имея в виду, что это страна с 1,5-миллиардным населением. Для нашей страны это (ВСМ — ИФ) важно и востребовано на определенных расстояниях — где-то более эффективно начинает работать авиация. Это все пока изучается на экспертном уровне", — отметил президент.

При этом он допустил, что, если ВСМ Москва — Петербург все же будет построена, одной из промежуточных остановок поезда может быть Великий Новгород.

Как сообщалось, РЖД оценивали проект строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург в 1,39 трлн руб. Сейчас на территориях прохождения потенциальной ВСМ проживает около 30 млн человек. По предварительным подсчетам, пассажиропоток на линии к 2030 году оценивался в 23,3 млн человек. Строительство ВСМ ранее предполагалось завершить в 2027 году, начав проект в 2022 году. Планировалось, что время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом без учета остановок составит 2 часа 15 минут.

СМИ в ноябре сообщали, что проект ВСМ Санкт-Петербург — Москва предполагается оценить "с учетом поручений президента РФ Владимира Путина, принимая во внимание перспективы развития грузового сообщения в направлении портов Северо-Западного бассейна". Собеседники "Комммерсанта" говорили, проект может быть сдвинут или вовсе отменен: такой вариант обсуждался на уровне правительства.