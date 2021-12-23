Полеты будут выполняться один раз в неделю по субботам на самолетах Airbus A320. Вылет из Краснодара в 13:10, посадка в Будапеште — 14:15 (время местное). Время в пути занимает чуть более трех часов.

Компания отмечает, что для жителей Краснодарского края рейсы в Будапешт станут удобной возможностью провести новогодние праздники и Рождество в Европе.

"Венгрия остается одним из наиболее практичных и удобных стран для отдыха в силу своей дешевизны относительно других европейских стран", — отмечается в сообщении.

Кроме того, Венгрия стала одной из первых стран Европы, открывшихся в этом году для россиян после пандемии COVID-19 и признавших все российские вакцины. Помимо Будапешта, жители края могут вылететь из аэропорта Краснодар в такие города Европы как Дюссельдорф, Белград, Ларнака.

В настоящее время "Уральские авиалинии" являются единственным перевозчиком, выполняющим полеты по этому направлению.