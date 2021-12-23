"Мы вместе с министерством труда прорабатываем отдельный вид трудового контракта по типу Work and Travel. Когда работодатель мог бы гарантировать, что после полугодичной работы сотрудник может отдохнуть 1-2 месяца. Это, по сути, аналог американской программы, очень популярный. И мы его хотим, начиная со следующего года, обкатать для Дальнего Востока. Когда ты работаешь и гарантированно путешествуешь. И, возможно, остаешься в каком-то из регионов, потому что влюбляешься в него", — рассказала она на полях молодежного "Трэвел форума 2021".

Как отметила Догузова, пока речь идет только о работе и путешествиях на Дальний Восток, в перспективе программу можно реализовать на территории всей России.

"Дальний Восток – это неизведанный край для большей части населения. И тебе предлагают полгода поработать на Камчатке по какой-то профессии, а после этого ты за счет работодателя путешествуешь по полуострову", — пояснила она.

В свою очередь, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева рассказала о новой программе для студентов – "Больше, чем работа", которая будет запущена в 2022 году. Ее участники смогут одновременно путешествовать по России, стажироваться на предприятиях, получить возможность трудоустроиться и освоить необходимые для работы знания.

Новый проект поддержала глава Ростуризма Зарина Догузова, добавив, что при оптимистичном сценарии оба проекта могут действовать совместно.