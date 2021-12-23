"Повышение цен в год возможно не более чем на 15%. Но, во-первых, на зиму и на лето цены уже установлены. Во-вторых, повышение цен мы подкрепляем обычно какими-то улучшениями. Так, мы открыли два детских клуба, ресторан, запустили новое детские шоу", — рассказал он.

Как отметил Йилдирим, доля российских туристов в отелях сети составляет 30-35%. Также много гостей из Молдавии, Румынии, европейских стран, Египта и Украины.

"В этом году мы усилили нашу новогоднюю и развлекательную программу. В планах приглашать более известных исполнителей, чтобы улучшить имидж Египта среди иностранных туристов", — сказал он.

Так, по словам Йилдирима, 31 декабря в Rixos Premium Seagate в Шарм-эль-Шейхе выступит турецкий поп-исполнитель Таркан. Этот концерт станет первым выступлением певца в Египте, а также первым выходом на сцену после почти двухлетнего перерыва.

"Я считаю, что привлечение мировых звезд укрепляет имидж безопасного отдыха в Египте", — заключил управляющий директор Rixos Hotels Egypt.