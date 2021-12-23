"В связи с неблагоприятными погодными условиями, обильным снегопадом и гололедом, сегодня, 23 декабря, вводятся ограничения для посещения рекреационных объектов и объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Сочинского национального парка", — сообщает отдел по связям с общественностью нацпарка в четверг.

Парк "Дендрарий" и канатная дорога будут закрыты до 12:00 мск, далее информация будет обновляться.

"Все остальные объекты будут недоступны для посещения в течение всего дня", — подчеркивается в сообщении.

Администрация ФГБУ "Сочинский национальный парк" убедительно просит граждан воздержаться от походов. "Берегите себя и своих близких, не подвергайте свою жизнь опасности", — отмечает нацпарк.