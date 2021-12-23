"Липецк откроет серию новогодних праздничных событий, а также встретит год 350-летия со дня рождения Петра I традиционным зимним фестивалем "Петровские забавы". Он станет своего рода генеральной репетицией празднования Нового года", — говорится в сообщении.
Основной площадкой фестиваля станет площадь Петра Великого в Липецке. На ней пройдут новогодняя ярмарка и шоу-программа. Там же организуют фотозоны и будут работать аниматоры.
В рамках фестиваля на улицы города выйдут праздничные автобусы.
"Они отправятся в путешествие по улицам города, радуя жителей и даря им волшебное настроение. Автобусы будут оформлены в новогодней тематике, из их окон будут звучать новогодние песни", — отмечается в пресс-релизе.
Главная цель "путешествия" — зажжение огней на городских елках, возле которых будут проведены концерты с участием творческих коллективов.
Завершится фестиваль праздничным фейерверком.