"Липецк откроет серию новогодних праздничных событий, а также встретит год 350-летия со дня рождения Петра I традиционным зимним фестивалем "Петровские забавы". Он станет своего рода генеральной репетицией празднования Нового года", — говорится в сообщении.

Основной площадкой фестиваля станет площадь Петра Великого в Липецке. На ней пройдут новогодняя ярмарка и шоу-программа. Там же организуют фотозоны и будут работать аниматоры.

В рамках фестиваля на улицы города выйдут праздничные автобусы.

"Они отправятся в путешествие по улицам города, радуя жителей и даря им волшебное настроение. Автобусы будут оформлены в новогодней тематике, из их окон будут звучать новогодние песни", — отмечается в пресс-релизе.

Главная цель "путешествия" — зажжение огней на городских елках, возле которых будут проведены концерты с участием творческих коллективов.

Завершится фестиваль праздничным фейерверком.