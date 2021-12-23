Так, с 1 июня смена авиакомпаний произойдет на рейсах из Красноярска в Новосибирск и Иркутск. При этом на обоих направлениях изменится регулярность полетов. Самолеты "России" будут выполнять рейсы в Новосибирск ежедневно по одному разу утром, а также по вечерам четыре раза в неделю, а в Иркутск — по одному рейсу утром и вечером ежедневно.

Кроме того, "Россия" запустит из красноярского "Емельяново" три новых рейса. Так, с 1 июня начнутся полеты в Тюмень и Екатеринбург. Оба рейса будут выполняться ежедневно в вечернее время. Со 2 июня авиакомпания откроет ежедневный рейс в Томск.

"Россия" — одна из крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Базовыми аэропортами авиапредприятия являются петербургское "Пулково", московское "Шереметьево".

"Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.

Базовым аэропортом "Аэрофлота" является московское "Шереметьево". Красноярск стал первым региональным хабом компании. С 2021 года "Аэрофлот" начал базировать в "Емельяново" три Boeing 737-800, в дальнейшем планируется развивать полеты на Superjet 100: самолеты этого типа "Аэрофлот" передает "России" в рамках стратегии группы до 2028 года.