Полеты по каждому направлению будут выполняться дважды в неделю на самолете ATR-72.

Также авиакомпания возобновит выполнение рейсов в столицу Калмыкии из Сочи и продолжит летать из Ростова-на-Дону.

"Utair открыл полеты в Элисту весной 2021 года в рамках развития прямого авиасообщения между городами Южного федерального округа. Это направление востребовано у наших пассажиров, поэтому мы приняли решение в 2022 году открыть новые маршруты в столицу Калмыкии из регионов", — приводятся в сообщении слова президента "Utair — Пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

В аэропорту Элисты "Интерфаксу" уточнили, что в настоящее время рейсы в Астрахань, Волгоград и Краснодар не выполняются.