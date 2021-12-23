"В конце сентября организатор восхождения был арестован. Накануне суд изменил ему меру пресечения на домашний арест до 24 февраля", — сказал собеседник агентства.

23 сентября группа из 19 альпинистов начала восхождение на Эльбрус. После ухудшения погоды они запросили помощь спасателей. Во время спуска пять человек погибли. Еще 11 человек были госпитализированы. По предварительным данным, причиной гибели людей стало переохлаждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

В рамках расследования дела о гибели альпинистов был задержан организатор восхождения на Эльбрус Денис Алимов. По информации СКР, во время допроса у следователя он написал явку с повинной и дал подробные признательные показания.