"Требование о предъявлении QR-кода вакцинированного от коронавируса или переболевшего для допуска в торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы с сегодняшнего дня отменятся", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что смягчить ограничительные меры позволило улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в республике, а также увеличение числа вакцинированных среди взрослого населения.

Кроме того, согласно новому указу, разрешается проводить официальные спортивные мероприятия при 50% заполняемости зрительного зала. Ранее соревнования проходили без участия зрителей.

Кроме того, режим работы предприятий общепита, в том числе банкетных залов, продлевается до часу ночи.

По данным оперштаба, в Якутии за сутки выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе в Якутске — 44.