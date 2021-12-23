"Разрешения на его посещение не выдаются с 22 декабря 2021 года. Как сама пешеходная туристическая тропинка к обзорной площадке, так и существующая на ней санитарная зона требуют реконструкции", — говорится в сообщении.

Уточняется, что провести необходимые работы будет возможно после схода снежного покрова и установления положительных температур.

"Камень Черского" — вершина одной из прибрежных гор Листвянки высотой 728 м. Попасть туда можно по канатной дороге или пешком, подъем протяженностью около 2 км. Там есть смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на прилегающую акваторию Байкала, вершины Хамар-Дабана, исток реки Ангары, Шаман-камень и Порт Байкал.

Листвянка расположена на берегу Байкала по правую сторону истока реки Ангары в 64 км от Иркутска. Население — около 2 тыс. человек. Традиционно является одним из излюбленных мест отдыха иркутян и туристов. Из Листвянки начинается большинство туристических маршрутов по Байкалу как водных, так и наземных, поэтому поселок часто называют "Ворота Байкала".